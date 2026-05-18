99 की उम्र में झांझ वादक माउली तकलकर का निधन, संगीत जगत में शोक

तकलकर ने पंडित भीमसेन जोशी के साथ 'संतवाणी' का प्रदर्शन किया

माउली तकलकर ने अपने संगीत सफर की शुरुआत माधवबुवा सुकाले के शिष्य के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने बाल गंधर्व और पंडित भीमसेन जोशी जैसे संगीत के बड़े दिग्गजों के साथ भी मंच साझा किया। पंडित जोशी के साथ मिलकर उन्होंने दुनियाभर में 'संतवाणी' के 2500 से ज्यादा कार्यक्रम किए। करीब 100 साल के होने के बावजूद, उन्हें अपनी ऊर्जा और संगीत में दिए गए योगदान के लिए लगातार सम्मान मिल रहा था।