NEET-UG 2027 से पेपर लीक की समस्या होगी खत्म, अब सिर्फ कंप्यूटर पर होगी परीक्षा

डिजिटल CBT: सुरक्षा की गारंटी, लेकिन नई चुनौतियां

NEET-UG अब उन प्रमुख परीक्षाओं की सूची में शामिल हो गया है जो पहले से ही CBT का इस्तेमाल करती हैं। इनमें JEE मेन, BITSAT, CUET और SSC CGL जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। डिजिटल टेस्ट में बायोमेट्रिक चेक और CCTV मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे नकल की गुंजाइश कम होती है और परीक्षा के नतीजे भी तेजी से आते हैं। इसके बावजूद अधिकारियों को कुछ चुनौतियों से निपटना होगा। जैसे, हर जगह ज़रूरी कंप्यूटर सुविधाओं का इंतज़ाम करना और अलग-अलग टेस्ट सेशंस में छात्रों के स्कोर में एकरूपता बनाए रखना।