HSC-SSC परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, अब केवल 3-4 पन्नों में आएगा पेपर
छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साल 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से महाराष्ट्र बोर्ड की HSC और SSC परीक्षाओं के पेपर अब 10-11 पन्नों के बजाय सिर्फ 3-4 पन्नों के होंगे। ये पेपर दोनों तरफ से छपे होंगे। इस कदम से बोर्ड को हर साल लगभग 18 करोड़ रुपये की बचत होगी। इतना ही नहीं, कागज का कम इस्तेमाल होने से यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा।
बोर्ड अध्यक्ष ने बनाई नकल रोकने की योजना
बोर्ड के अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी ने बताया कि यह नया तरीका सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक हरियाली भरे भविष्य की तरफ बढ़ने का भी हिस्सा है। परीक्षाओं को छात्रों के लिए और ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, जिसमें नंबरों का बंटवारा बिलकुल साफ होगा और सवाल भी समझने में आसान होंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने नकल रोकने और आंसर शीट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने की भी योजना बनाई है ताकि पूरी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके।