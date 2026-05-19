CBSE ने दूर की छात्रों की चिंता, 2026 की 12वीं ऑन-स्क्रीन मार्किंग में हुए बड़े बदलाव
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2026 में शुरू की गई नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर छात्रों की चिंताओं पर ध्यान दिया है। इस सिस्टम से शिक्षकों को स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल तरीके से जांचने की सुविधा मिलती है, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया आसान हो सके। हालांकि, कुछ छात्रों को इसके नतीजों में कुछ अजीब लगा और उन्होंने मूल्यांकन से जुड़ी समस्याएं उठाईं।
CBSE ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग के फीचर्स में सुधार किए
मूल्यांकन को निष्पक्ष और सटीक बनाए रखने के लिए, सीबीएसई ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) पुराने तरीके की तरह ही काम करे। इसमें हर प्रश्न के लिए अंक दिए जाते हैं और कुल अंक अपने-आप जुड़ जाते हैं। एक विशेष क्वालिटी कंट्रोल टीम ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की सावधानी से जांच की। साथ ही, शिक्षकों को वेबिनार और प्रैक्टिकल सेशन के जरिए ट्रेनिंग भी दी गई।