श्रीधर वेंबु ने AI में हो रहे भारी निवेश को लेकर दी चेतावनी बिज़नेस May 24, 2026

जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबु का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अभी, जो क्रेज चल रहा है, वह अब तक का सबसे बड़ा 'बबल' है।

उन्होंने एक वायरल एक्स पोस्ट पर अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही यह तकनीक काफी प्रभावशाली है, लेकिन जिस तरह से अभी AI में निवेश हो रहा है, वह काफी जोखिम भरा हो सकता है।

उन्होंने सभी से सावधानी बरतने की अपील की और कहा, "बड़ा नुकसान उठाए बिना इस दौर से कैसे निपटना है, यही सबसे जरूरी बात है।"