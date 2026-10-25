जेटवर्क के IPO से शुरुआती निवेशकों ने हिस्सेदारी बेचकर कमाए 1,215 करोड़ रुपये
जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेज लिमिटेड ने हाल ही में 5,012 करोड़ रुपये का अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) जारी किया है। इसके जरिए केई कैपिटल, एक्सल, पीक XV पार्टनर्स और लाइटस्पीड जैसे शुरुआती निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 1,215 करोड़ रुपये कमाए हैं।
कंपनी के शेयर 151 रुपये के दाम पर ऑफर किए गए थे, जिससे इन निवेशकों को अपने शुरुआती निवेश को बड़े फायदे में बदलने का मौका मिला।
लिस्टिंग के दिन ही आई 20 फीसदी की गिरावट
केई कैपिटल फंड II और उसकी सहयोगी कलिस्टा कैपिटल फंड II को इस IPO से करीब 253 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। एक्सल को लगभग 181 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कि 19.3 गुना का बहुत बड़ा रिटर्न है।
पीक XV को करीब 353 करोड़ रुपये मिलेंगे, वहीं लाइटस्पीड के हाथ लगभग 427 करोड़ रुपये लगेंगे। जेटवर्क के शेयर 23 अक्टूबर को 159 रुपये पर लिस्ट हुए थे, जो इश्यू प्राइस से 5 फीसदी ज्यादा था। हालांकि, लिस्टिंग के दिन ही शेयर की कीमत में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई।