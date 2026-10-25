जेटवर्क के IPO से शुरुआती निवेशकों ने हिस्सेदारी बेचकर कमाए 1,215 करोड़ रुपये

केई कैपिटल फंड II और उसकी सहयोगी कलिस्टा कैपिटल फंड II को इस IPO से करीब 253 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। एक्सल को लगभग 181 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कि 19.3 गुना का बहुत बड़ा रिटर्न है।

पीक XV को करीब 353 करोड़ रुपये मिलेंगे, वहीं लाइटस्पीड के हाथ लगभग 427 करोड़ रुपये लगेंगे। जेटवर्क के शेयर 23 अक्टूबर को 159 रुपये पर लिस्ट हुए थे, जो इश्यू प्राइस से 5 फीसदी ज्यादा था। हालांकि, लिस्टिंग के दिन ही शेयर की कीमत में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई।