जेप्टो के ESOP पूल में हुई 24.65 करोड़ विकल्पों की बढ़ोतरी

कर्मचारी ऑप्शन ग्रांट्स में गिरावट

वित्त वर्ष 2026 में केवल 1,725 कर्मचारियों को ही स्टॉक विकल्प दिए गए, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह संख्या 2,351 थी। इस तरह, स्टॉक विकल्प पाने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। साथ ही, कुल दिए गए विकल्पों की संख्या में भी तेज गिरावट दर्ज की गई।

दूसरी ओर, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) रमेश बाफना जैसे शीर्ष अधिकारियों को बड़े पैमाने पर 13.83 करोड़ विकल्प मिले हैं। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी काफी विकल्प दिए गए हैं।