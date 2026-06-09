वेदांता करीब 500 अरब रुपये के कर्जे करेगी रीफाइनेंस बिज़नेस Jun 09, 2026

वेदांता रिसोर्सेज 5.2 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) के बॉन्ड्स और कर्जों को रिफाइनेंस करने की तैयारी में है। दरअसल, S&P ग्लोबल और मूडीज ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है, जिसके चलते कंपनी अब यह कदम उठा रही है।

इस रिफाइनेंस योजना के तहत 2028 से 2033 के बीच परिपक्व होने वाले 3.6 अरब डॉलर (करीब 340 अरब रुपये) के बॉन्ड्स और 2028 के बाद देय 1.6 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) के कर्जों को शामिल किया गया है।