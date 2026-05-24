पिछले सप्ताह 6 कंपनियों ने कमाए 74,000 करोड़ रुपये 

इन कंपनियों के पूंजीकरण में आया उछाल

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और ICICI बैंक के बाजार पूंजीकरण में क्रमश: 19,339 करोड़ और 14,516 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

इसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो ने भी मामूली बढ़त हासिल की, वहीं भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उसका मूल्यांकन 20,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा गिर गया।

HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूंजीकरण में भी गिरावट आई। इन उतार-चढ़ाव के बाद भी, रिलायंस ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, उसके बाद HDFC बैंक और भारती एयरटेल का नंबर आता है।