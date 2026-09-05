टाटा संस के चेयरमैन की दौड़ में इन 3 दिग्गजों का नाम

टाटा संस के चेयरमैन की दौड़ में इन 3 दिग्गजों का नाम
अगले साल फरवरी में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसके साथ ही कंपनी एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी में जुट गई है।
कंपनी ने इस अहम पद के लिए 3 बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों के नामों को छांटा गया है। इनमें टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, टाटा संस के कार्यकारी निदेशक और समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सौरभ अग्रवाल, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रबंध निदेशक और CEO आशीष चौहान शामिल हैं। नोएल टाटा और बोर्ड के साथ बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
नए प्रमुख के सामने होंगी ये चुनौतियां
जो भी इस पद पर आएगा, वह टाटा समूह के अगले दशक को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। इसमें एयर इंडिया के विस्तार को आगे बढ़ाना, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल वेंचर्स जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा देना।
साथ ही पूंजी के सही इस्तेमाल जैसी चुनौतियों से निपटना और टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने जैसे बड़े फैसले भी शामिल होंगे।
फिलहाल, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि भारत की इस प्रतिष्ठित कंपनी को उसके अगले बड़े पड़ाव तक कौन लेकर जाएगा?