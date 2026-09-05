टाटा संस के चेयरमैन की दौड़ में इन 3 दिग्गजों का नाम

अगले साल फरवरी में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसके साथ ही कंपनी एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी में जुट गई है।

कंपनी ने इस अहम पद के लिए 3 बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों के नामों को छांटा गया है। इनमें टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, टाटा संस के कार्यकारी निदेशक और समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सौरभ अग्रवाल, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रबंध निदेशक और CEO आशीष चौहान शामिल हैं। नोएल टाटा और बोर्ड के साथ बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।