घाटे के बावजूद MSCI में शामिल होगी स्पेस-X, 11 जून को तय होगी IPO की कीमत 

MSCI फंड्स को खरीदने होंगे शेयर

इस जल्दी लिस्टिंग का सीधा मतलब है कि MSCI को फॉलो करने वाले बड़े निवेश फंड्स को स्पेस-X के शेयर खरीदने होंगे। दरअसल, IPO के दौरान कंपनी के लगभग 7 फीसदी शेयर ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

नैस्डैक और FTSE रसेल भी कंपनी को जल्दी शामिल करने की तैयारी में हैं, लेकिन S&P ग्लोबल अभी तक इससे दूर है, क्योंकि स्पेस-X अभी तक मुनाफे में नहीं आई है। IPO की अंतिम कीमत 11 जून को तय की जाएगी और 12 जून से इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।