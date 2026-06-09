WWDC में ऐपल की घोषणाओं से रेडिंगटन के शेयर 5 फीसदी उछले 

चौथी तिमाही में हुआ 391 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

NSE पर कंपनी के शेयर 241 रुपये तक पहुंच गए, जिससे लगातार 2 कारोबारी सत्रों से चल रही गिरावट पर विराम लग गया। हालांकि, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ घटकर 391 करोड़ रुपये रह गया। यह पिछले साल की तुलना में 41 फीसदी कम है।

कंपनी के राजस्व में करीब 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस साल भले ही कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले हों, लेकिन रेडिंगटन के स्टॉक में पिछले 5 सालों में 74 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। यह दर्शाता है कि कंपनी इंडस्ट्री के बदलावों को बेहतर ढंग से संभाल सकती है।