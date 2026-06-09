RBI ने विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में पैसा लगाना किया आसान 

व्यक्तिगत और समूह में निवेश की सीमा बढ़ाई

बजट 2026 के प्रावधानों के अनुसार, अब NRIs और OCIs किसी एक कंपनी में 10 फीसदी तक निवेश कर पाएंगे, जबकि पहले यह सीमा 5 फीसदी थी।

साथ ही, कंपनियों के एक समूह में निवेश की कुल सीमा को 10 से बढ़ाकर 24 फीसदी कर दिया गया है। RBI ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में निवेश की इन सीमाओं को और बढ़ाया जाएगा।

हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया है। इन बदलावों का सीधा मकसद देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ाना और विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भारत में निवेश की प्रक्रिया को और भी सहज बनाना है।