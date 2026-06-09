RBI ने विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में पैसा लगाना किया आसान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब अप्रवासी भारतीयों (NRIs), ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCIs) और दूसरे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाने के नियमों को सरल बना रहा है, ताकि उन्हें अतिरिक्त कागजी कार्रवाई से न जूझना पड़े। अभी तक एक तय सीमा से ज्यादा निवेश करने पर उन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के तौर पर रजिस्टर करना पड़ता था, जिसमें कई नियम-कायदे पूरे करने पड़ते थे।
व्यक्तिगत और समूह में निवेश की सीमा बढ़ाई
बजट 2026 के प्रावधानों के अनुसार, अब NRIs और OCIs किसी एक कंपनी में 10 फीसदी तक निवेश कर पाएंगे, जबकि पहले यह सीमा 5 फीसदी थी।
साथ ही, कंपनियों के एक समूह में निवेश की कुल सीमा को 10 से बढ़ाकर 24 फीसदी कर दिया गया है। RBI ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में निवेश की इन सीमाओं को और बढ़ाया जाएगा।
हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया है। इन बदलावों का सीधा मकसद देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ाना और विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भारत में निवेश की प्रक्रिया को और भी सहज बनाना है।