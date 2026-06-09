राजीव बजाज अब छोड़ेंगे बजाज फिनसर्व बोर्ड में अपना पद

राजीव बजाज अब छोड़ेंगे बजाज फिनसर्व बोर्ड में अपना पद
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बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने घोषणा की है कि 31 जुलाई को होने वाली कंपनी की सालाना आम बैठक (AGM) के बाद वे बजाज फिनसर्व बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक का पद छोड़ देंगे।
यह जानकारी मंगलवार (9 जून) को एक नियामक फाइलिंग के जरिए सामने आई है।
बजाज ऑटो में बने रहेंगे प्रबंध निदेशक
बजाज का कहना है कि वे अब बजाज ऑटो में ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इसमें नए कारोबार देखना और KTM के अधिग्रहण की निगरानी करना शामिल है, इसलिए उनके पास दूसरे बोर्ड में काम करने के लिए समय नहीं होगा।
वे बजाज ऑटो में प्रबंध निदेशक बने रहेंगे, जहां उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा समय तक कंपनी के वैश्विक विकास का नेतृत्व किया है। इससे पहले, अप्रैल में उन्होंने कहा था कि वे अपनी सालाना आम बैठक में बजाज फाइनेंस बोर्ड के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे।