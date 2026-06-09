OpenAI ने गोपनीय तरीके से IPO के लिए दाखिल किया आवेदन 

दूसरी कंपनियां भी कर रहीं तैयारी

OpenAI अपने तय लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए लंबे समय तक निजी रह सकती है। दरअसल, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने पहले कहा था कि IPO से उनके अगले बड़े AI प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी फंड जुटाना आसान हो जाएगा।

दूसरी टेक कंपनियां भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। एंथ्रोपिक ने 65 अरब डॉलर (करीब 6,150 अरब रुपये) जुटाने के बाद अपने IPO के लिए आवेदन कर दिया है, वहीं एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X भी अपनी लिस्टिंग की ओर तेजी से बढ़ रही है।