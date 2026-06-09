ईरान-इजराइल युद्ध विराम के संकेतों के बावजूद बढ़े कच्चे तेल के दाम बिज़नेस Jun 09, 2026

कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार (9 जून) को हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बढ़त ईरान और इजराइल के बीच अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बनने के बाद देखने को मिली।

ब्रेंट क्रूड मामूली बढ़ोतरी के साथ 94.38 डॉलर (करीब 8,950 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 91.41 डॉलर (करीब 8,650 रुपये) पर दर्ज किया गया।

यह बढ़ोतरी पिछले दिन के मुकाबले कम थी क्योंकि एक दिन पहले ही कीमतों में बड़ा उछाल आया था। दरअसल, इससे एक दिन पहले ईरान पर इजराइल के नए हमलों और लेबनान में हुई वारदातों से बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई थी।