दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने लगातार गिरावट के बाद की जबरदस्त वापसी बिज़नेस Jun 09, 2026

दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद फिर से 8 फीसदी तक की बढत दर्ज की है। इसका मुख्य कारण मेमोरी चिप बनाने वाली बडी कंपनियों सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयरों में भारी बढत रही।

यह साफ दिखाता है कि निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल भी इसीलिए आया है क्योंकि लोगों ने फिर से टेक शेयरों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है।

विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में हाल की उथल-पुथल AI चिप्स से जुड़ी किसी बडी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि निवेशकों की रणनीति में आए बदलाव के कारण है।