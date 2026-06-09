दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने लगातार गिरावट के बाद की जबरदस्त वापसी
दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद फिर से 8 फीसदी तक की बढत दर्ज की है। इसका मुख्य कारण मेमोरी चिप बनाने वाली बडी कंपनियों सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयरों में भारी बढत रही।
यह साफ दिखाता है कि निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल भी इसीलिए आया है क्योंकि लोगों ने फिर से टेक शेयरों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है।
विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में हाल की उथल-पुथल AI चिप्स से जुड़ी किसी बडी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि निवेशकों की रणनीति में आए बदलाव के कारण है।
सैमसंग 9.1 और SK हाइनिक्स 14 फीसदी ऊपर चढ़ा
सैमसंग के शेयर 9.1 फीसदी बढ गए और SK हाइनिक्स 14 फीसदी से ज्यादा चढ़ा। इससे मेमोरी चिप्स पर निवेशकों का भरोसा अब भी मजबूत दिख रहा है।
सैमसंग सिक्योरिटीज के इक्विटी विश्लेषक ली जोंगवू ने गिरावट के बाद शेयर रखने या और खरीदने की सलाह दी है। यह बताता है कि वे इन बडी टेक कंपनियों की लंबी अवधि की बढत में पूरा भरोसा रखते हैं, भले ही बाजार में कितना भी उतार-चढाव क्यों न हो।