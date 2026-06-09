इजरायल-ईरान युद्ध से जेब पर बड़ा बोझ, RBI ने बढ़ाया महंगाई का अनुमान

इजरायल-ईरान युद्ध से जेब पर बड़ा बोझ, RBI ने बढ़ाया महंगाई का अनुमान
इजरायल-ईरान में चल रहा युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पेट्रोल-पंप पर दिख रहा है। जब से फरवरी में यह युद्ध शुरू हुआ है, दुनियाभर में कच्चे तेल के दाम लगभग 30 फीसदी बढ़ गए और गैस के दाम तो 75 फीसदी तक उछल गए हैं।
भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 फीसदी तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी सीधे महंगाई पर असर डाल रही है और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं।
महंगाई काे लेकर चिंताजनक स्थिति
बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार ने ईंधन की मांग घटाने, सोने के आयात को सीमित करने, टैक्स में बदलाव करने और रुपये को स्थिर रखने जैसे कई उपाय किए हैं। इन उपायों के बावजूद भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब महंगाई का औसत अनुमान 3.48 फीसदी से बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही, उसने आर्थिक विकास दर के भी थोड़ा धीमा रहने की आशंका जताई है, जबकि सरकारी खजाने का घाटा भी तय सीमा से ज्यादा होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सूखे की आशंका के चलते खाद सब्सिडी भी बढ़ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर, तेल की आपूर्ति में अस्थिरता बनी रहती है तो भारत पर वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है।