इजरायल-ईरान युद्ध से जेब पर बड़ा बोझ, RBI ने बढ़ाया महंगाई का अनुमान

महंगाई काे लेकर चिंताजनक स्थिति

बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार ने ईंधन की मांग घटाने, सोने के आयात को सीमित करने, टैक्स में बदलाव करने और रुपये को स्थिर रखने जैसे कई उपाय किए हैं। इन उपायों के बावजूद भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब महंगाई का औसत अनुमान 3.48 फीसदी से बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही, उसने आर्थिक विकास दर के भी थोड़ा धीमा रहने की आशंका जताई है, जबकि सरकारी खजाने का घाटा भी तय सीमा से ज्यादा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, सूखे की आशंका के चलते खाद सब्सिडी भी बढ़ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर, तेल की आपूर्ति में अस्थिरता बनी रहती है तो भारत पर वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है।