इंफोसिस ने परीक्षा में नकल के बाद 20,000 आवेदकों की भर्ती रोकी 

अब सख्त जांच और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए

भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इंफोसिस ने अब सख्त जांच और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बडियां रुक सकें।

कंपनी की ये सभी मूल्यांकन प्रक्रियाएं इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म पर होती हैं। यह प्लेटफॉर्म 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना चुका है।

इनमें कंपनी के कर्मचारी, छात्र, शिक्षक, क्लाइंट के कर्मचारी और स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल हैं। नकली प्रोफाइल और वर्चुअल हायरिंग में आने वाली तकनीकी दिक्कतों के बावजूद भी इंफोसिस अगले वित्तीय वर्ष 2027 में करीब 20,000 नए ग्रेजुएट्स को भर्ती करने की अपनी योजना पर कायम है।