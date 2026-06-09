शेयर बाजार में तेजी: निफ्टी 23,200 के पार, सेंसेक्स 337 अंक चढ़ा

मिडकैप शेयरों ने बाजार को पछाड़ा

सेक्टरों में निफ्टी रियल्टी सबसे आगे रहा और इसमें 1 फीसदी की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस में अच्छी खरीदारी दिखी, वहीं टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

बाजार में उतार-चढ़ाव भी कम हुआ क्योंकि इंडिया विक्स 3 फीसदी से ज्यादा नीचे आ गया। तेल की कीमतों में कमी और डॉलर पर दबाव की वजह से रुपया भी मजबूत हुआ।