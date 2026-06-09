निफ्टी 50 में ICICI बैंक ने रिलायंस को दी मात, अब नंबर 2 पर काबिज
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निफ्टी 50 इंडेक्स में ICICI बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और अब यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, लेकिन बाजार में उसके कम ट्रेडिंग शेयर होने की वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स में उसका प्रभाव अब ICICI बैंक से कम हो गया है।
HDFC बैंक की पकड़ सबसे मजबूत
HDFC बैंक अभी भी सबसे आगे है और निफ्टी 50 में उसका वेटेज सबसे ज्यादा 10.56 फीसदी है। इसके अलावा भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो और इंफोसिस जैसे बड़े नाम भी इस इंडेक्स का हिस्सा हैं।
यह दिखाता है कि कैसे अलग-अलग सेक्टर्स के शेयर मिलकर भारत के मुख्य स्टॉक मार्केट इंडेक्स को आकार देते हैं।