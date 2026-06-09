निफ्टी 50 में ICICI बैंक ने रिलायंस को दी मात, अब नंबर 2 पर काबिज बिज़नेस Jun 09, 2026

निफ्टी 50 इंडेक्स में ICICI बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और अब यह दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, लेकिन बाजार में उसके कम ट्रेडिंग शेयर होने की वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स में उसका प्रभाव अब ICICI बैंक से कम हो गया है।