भीषण गर्मी से भारत के करीब 3,700 अरब रुपये के कपड़ा उद्योग पर छाया संकट  

45 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान

इस साल तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो 48.2 डिग्री तक पहुंच गया था। इसका सीधा असर फैक्ट्रियों के कामकाज पर पड़ा है।

श्रमिकों के बीमार होने की वजह से छुट्टी पर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, सामान भेजने में देरी हो रही है और कपड़ों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

हैरान करने वाली बात यह है कि दुनियाभर के केवल एक तिहाई खरीदार ही फैक्ट्रियों से तापमान की निगरानी करने को कहते हैं, जिससे कई खतरे अनदेखे रह जाते हैं।

जानकारों का मानना है कि अगर, जल्द ही फैक्ट्रियों में बेहतर कूलिंग व्यवस्था और गर्मी से बचाव के कड़े नियम नहीं बने तो भारत को अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन श्रमिकों को भुगतना पड़ेगा, जो बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के बीच काम करने के लिए मजबूर हैं।