अमेरिकी कोर्ट की सुनवाई में तय होगा किसे मिलेगा टैरिफ रिफंड?   

CBP पोर्टल को मिले करीब 8,350 अरब रुपये के दावे

US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने 20 अप्रैल को इन रिफंड के दावों को देखने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था। जून तक उन्हें करीब 90 अरब डॉलर (करीब 8,350 अरब रुपये) के दावे मिल चुके थे।

उन्होंने ट्रेजरी विभाग को 20.6 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के रिफंड जारी करने का निर्देश भी दिया था। अभी कुछ तरह के दावों के लिए रिफंड मांगने का सिर्फ 80 दिन का ही समय है।

CBP की कार्यकारी सहायक आयुक्त सुसान थॉमस का कहना हैं कि अगर, न्यायालय तय करता है कि ज्यादा लोग इस रिफंड के हकदार हैं तो यह समय सीमा बदल सकती है। इस फैसले का असर उन हजारों व्यवसायों पर पड़ सकता है, जो अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं।