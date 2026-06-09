 AI में पिछड़ने के बावजूद भारत में इन 2 क्षेत्रों में हो रही जबरदस्त कमाई

AI में पिछड़ने के बावजूद भारत में इन 2 क्षेत्रों में हो रही जबरदस्त कमाई
भारत का शेयर बाजार पिछड़ता जा रहा है क्योंकि दुनियाभर के निवेशक अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होने वाले बड़े मुनाफे की ओर खिंचे चले जा रहे हैं।
न्यूबर्गर बर्मन के प्रबंध निदेशक कॉनरैड सल्दान्हा का कहना है कि विदेशों में AI के कारण हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां खूब तेजी से तरक्की कर रही हैं। इसी वजह से अभी भारत में कम निवेश आ रहा है और लोगों का ध्यान भी कम है।
AI की बढ़ती मांग का ऊर्जा क्षेत्र उठा रहा फायदा
भले ही विदेशी निवेशक भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन सल्दान्हा कुछ अच्छी संभावनाओं पर भी रोशनी डालते हैं।
भारत का ऊर्जा क्षेत्र AI के बढ़ते इस्तेमाल से चुपचाप फायदा उठा रहा है, क्योंकि AI के लिए बहुत बिजली की जरूरत पड़ती है, वहीं एंथम बायोसाइंसेज जैसी स्पेशलिटी फार्मा कंपनियां अपने नए और अनोखे उत्पादों से पूरी दुनिया में छा रही हैं, जिनकी भारी मांग है। ऐसे में जहां एक तरफ दुनियाभर की निगाहें AI की बड़ी कंपनियों पर टिकी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कई बढ़िया मौके बन रहे हैं।