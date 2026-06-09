कीमत बढ़ने के बावजूद बढ़ी ईंधन खपत, LPG में आई गिरावट 

कीमत बढ़ने के बावजूद बढ़ी ईंधन खपत, LPG में आई गिरावट
मई में देश की कुल ईंधन खपत अप्रैल के मुकाबले 2.4 फीसदी बढ़कर लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन हो गई। LPG की खपत पिछले साल के मुकाबले करीब 20 फीसदी गिर गई।
साथ ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग संबंधी बाधाओं के कारण देश में LPG की भारी कमी हो गई है। अगर, पिछले साल से तुलना करें तो कुल ईंधन खपत में 6.5 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े
भारत की अधिकांश LPG मध्य पूर्व से आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग संबंधी बाधाओं के कारण इसकी आपूर्ति में कमी आई है। इस महीने डीजल और फ्यूल ऑयल की खपत में बढ़ोतरी हुई, वहीं पेट्रोल की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। नैफ्था और बिटुमेन जैसे औद्योगिक ईंधनों की खपत में भी भारी गिरावट देखने को मिली है।
दूसरी ओर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मई में पेट्रोल और डीजल के दाम कई बार बढ़ाए गए। दाम बढ़ने और ट्रक सेक्टर पर बढ़ते दबाव के चलते इस साल ईंधन की मांग की वृद्धि दर धीमी रहने का अनुमान है।