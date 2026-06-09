एम्ब्रेयर कर रही अपने C-390 विमान भारतीय वायुसेना को बेचने की तैयारी
ब्राजीलियाई एयरोस्पेस दिग्गज एम्ब्रेयर भारत के सैन्य परिवहन विमान टेंडर में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कंपनी भारतीय वायुसेना (IAF) को बेचने के लिए अपने C-390 मिलेनियम विमान के साथ इस दौड़ में शामिल है। इस साल के आखिर तक इसके लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) जारी होने की उम्मीद है।
C-390 की सीधी टक्कर लॉकहीड मार्टिन के जाने-माने C-130 हरक्यूलिस विमान से होगी। एम्ब्रेयर भारत को अपनी वैश्विक योजनाओं का एक अहम हिस्सा मानती है।
महिंद्रा और अडाणी के साथ साझेदारी
अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एम्ब्रेयर ने महिंद्रा समूह के साथ हाथ मिलाया है। अगर, कंपनी को यह डील मिलती है तो यह साझेदारी स्थानीय स्तर पर विमानों के निर्माण और उनकी देखरेख का काम देखेगी।
इसके अलावा, कंपनी अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के साथ गुजरात में एक जेट असेंबली लाइन बनाने पर भी काम कर रही है। भारत में एम्ब्रेयर के करीब 50 विमान पहले से ही सेवा में हैं, जिनमें IAF के लेगेसी 600 और नेत्र विमान शामिल हैं।
कंपनी यहां इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं भी तलाश रही है। यह सब दर्शाता है कि कंपनी भारत में लंबे समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहती है।