एम्ब्रेयर कर रही अपने C-390 विमान भारतीय वायुसेना को बेचने की तैयारी

महिंद्रा और अडाणी के साथ साझेदारी

अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एम्ब्रेयर ने महिंद्रा समूह के साथ हाथ मिलाया है। अगर, कंपनी को यह डील मिलती है तो यह साझेदारी स्थानीय स्तर पर विमानों के निर्माण और उनकी देखरेख का काम देखेगी।

इसके अलावा, कंपनी अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के साथ गुजरात में एक जेट असेंबली लाइन बनाने पर भी काम कर रही है। भारत में एम्ब्रेयर के करीब 50 विमान पहले से ही सेवा में हैं, जिनमें IAF के लेगेसी 600 और नेत्र विमान शामिल हैं।

कंपनी यहां इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं भी तलाश रही है। यह सब दर्शाता है कि कंपनी भारत में लंबे समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहती है।