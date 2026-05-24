मांग बढ़ाने के लिए सोने पर दी जा रही 450 रुपये प्रति ग्राम की छूट बिज़नेस May 24, 2026

सरकार ने सोने के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। अब आयातित सोना, चांदी और प्लैटिनम पर 6 फीसदी की जगह 15 फीसदी शुल्क देना होगा। यह 13 मई से लागू हो गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य आयात कम करके देश की विदेशी मुद्रा को बचाना है। इस फैसले के बाद भारत में बिकने वाले और आयातित सोने की कीमत के बीच का अंतर (छूट) काफी बढ़ गई है।

यह छूट अब लगभग 462 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है, जो पहले से कहीं ज्यादा है।