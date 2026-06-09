परप्लेक्सिटी 2028 में ही लॉन्च करेगी IPO, दूसरी कंपनियों की तैयारियों से नहीं पड़ेगा असर बिज़नेस Jun 09, 2026

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप परप्लेक्सिटी 2028 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने को लेकर अड़िग है, भले ही एंथ्रोपिक और OpenAI की IPO फाइलिंग के बाद बाजार में थोड़ी हलचल मची हो।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरविंद श्रीनिवास ने CNBC को बताया कि इन दोनों कंपनियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे तो 2028 में ही अपनी कंपनी को लिस्ट कराने की योजना बना रहे थे और अब भी उनकी वही योजना है।

उन्होंने यह भी कहा कि स्पेस-X का आने वाला IPO दिखा सकता है कि AI कंपनियां शेयर बाजार में अपनी शुरुआत कैसे कर सकती हैं।