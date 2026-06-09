RBI के निर्णयों के बाद सरकारी बॉन्ड में दिख रही तेजी बिज़नेस Jun 09, 2026

सरकारी बॉन्ड इस सप्ताह काफी मजबूत दिख रहे हैं। उम्मीद है कि 2035 वाले बॉन्ड की यील्ड 6.92 से 6.98 फीसदी के बीच ही रहेगी। यह सकारात्मक संकेत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए फैसलों के बाद आया है, जिनका मकसद सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को बढ़ाना है।

विश्लेषकों का मानना है कि इन कदमों से करीब 50 अरब डॉलर (करीब 4,750 अरब रुपये) का निवेश आ सकता है। इससे इस वित्तीय वर्ष में भारत के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले दबाव को लगभग खत्म करने में मदद मिल सकती है।