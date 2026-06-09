कर्सर यूरोपीय बाजारों के लिए लंदन में खोलेगी मुख्यालय बिज़नेस Jun 09, 2026

सैन फ्रांसिस्को की एक तेजी से उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप कर्सर ने अपने नए यूरोपीय मुख्यालय के लिए लंदन को चुना है।

2022 में शुरू हुई यह कंपनी ऐसे टूल्स बनाती है, जो साधारण अंग्रेजी को कोड में बदल देते हैं, जिससे उन कंपनियों का काम आसान हो जाता है, जो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती हैं।

कर्सर ने इस साल के आखिर तक EMEA रीजन में करीब 200 स्टाफ रखने का लक्ष्य रखा है।