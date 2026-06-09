चीन का निर्यात 19 फीसदी उछला, जानिए क्या रही वजह
मई में चीन का निर्यात 19 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। इसकी सबसे बड़ी वजह दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर की जबरदस्त मांग है।
निर्यात में इस तेज बढ़ोतरी से देश मध्य पूर्व के तनाव से पैदा हुए आर्थिक झटकों से उबरने में कामयाब रहा। साथ ही, इसने पिछले महीने के आंकड़ों को भी काफी पीछे छोड़ दिया।
आयात भी 27 फीसदी से ज्यादा बढ़ा
आयात भी 27 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से चीन का व्यापार अधिशेष 105.4 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया। यह जनवरी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
जहां कपड़ों जैसे पारंपरिक सामानों के निर्यात में कोई खास बदलाव नहीं आया, वहीं हाई-टेक उत्पादों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
चीन को दक्षिण कोरिया से चिप्स की बिक्री में 200 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह साफ तौर पर दिखाता है कि इस क्षेत्र में व्यापार की रफ्तार को बढ़ाने में AI और तकनीक की कितनी अहम भूमिका है।