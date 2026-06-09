अप्लाइड डिजिटल ने दिग्गज टेक कंपनी से किया करीब 490 अरब रुपये का लीज करार
अप्लाइड डिजिटल ने हाल ही में 5.2 अरब डॉलर (करीब 490 अरब रुपये) का एक बड़ा 15 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया है। यह समझौता एक ऐसे बड़े अमेरिकी टेक दिग्गज के साथ हुआ है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है।
इस लीज का मकसद उनके डेल्टा फोर्ज 2 कैंपस को शक्ति देना है। यह कैंपस खास तौर पर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए गए विशाल सर्वर रूम से लैस है।
इस डील से इतनी कंप्यूटिंग क्षमता मिलेगी कि बड़े AI कामों को आसानी से संभाला जा सके। इस खबर के बाद अप्लाइड डिजिटल के शेयर बाजार बंद होने के बाद के कारोबार में करीब 9 फीसदी उछल गए।
कंपनी के अनुबंधित लीज रेवेन्यू में होगी बढ़ोतरी
उसी पार्टनर के साथ यह अप्लाइड डिजिटल का तीसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी की लगभग 70 फीसदी अनुबंधित राजस्व अब अमेरिकी हाइपरस्केलर कंपनियों से आती है, जो निवेश के लिहाज से बेहद मजबूत मानी जाती हैं।
इस नए समझौते के बाद, उनकी अनुबंधित आधारभूत पट्टा राजस्व बढ़कर करीब 36 अरब डॉलर (करीब 3,400 अरब रुपये) तक पहुंच गई है। अगर, सभी विकल्पों को बढ़ाया जाता है तो यह आंकड़ा 86 अरब डॉलर (करीब 8,100 अरब रुपये) तक भी जा सकता है। डेल्टा फोर्ज 2 कैंपस की शुरुआत 2028 में होगी। इसमें पर्यावरण-अनुकूल कूलिंग टेक्नोलॉजी और हाईपावर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा।