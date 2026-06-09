अप्लाइड डिजिटल ने दिग्गज टेक कंपनी से किया करीब 490 अरब रुपये का लीज करार बिज़नेस Jun 09, 2026

अप्लाइड डिजिटल ने हाल ही में 5.2 अरब डॉलर (करीब 490 अरब रुपये) का एक बड़ा 15 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया है। यह समझौता एक ऐसे बड़े अमेरिकी टेक दिग्गज के साथ हुआ है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है।

इस लीज का मकसद उनके डेल्टा फोर्ज 2 कैंपस को शक्ति देना है। यह कैंपस खास तौर पर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए गए विशाल सर्वर रूम से लैस है।

इस डील से इतनी कंप्यूटिंग क्षमता मिलेगी कि बड़े AI कामों को आसानी से संभाला जा सके। इस खबर के बाद अप्लाइड डिजिटल के शेयर बाजार बंद होने के बाद के कारोबार में करीब 9 फीसदी उछल गए।