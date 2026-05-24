अमेरिका बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक, मॉरीशस को पछाड़ा 

डाटा सेंटर निर्माण में लग रहा फंड

अमेरिका से आए इन नए फंड्स का बड़ा हिस्सा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और खासकर डाटा सेंटर में लगाया गया है। इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी निवेश 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है।

शिपिंग के काम में भी खूब पैसा आया है और यह आंकड़ा लगभग 2 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) तक जा पहुंचा है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका की ओर से हाल ही में 60 अरब डॉलर (3.3 लाख अरब रुपये) के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है।

इस बीच, कुछ बड़े सौदों के चलते केमैन आइलैंड्स भी सुर्खियों में आ गया है, जहां से भी 2.1 अरब डॉलर (1.95 अरब रुपये) का FDI भारत को मिला है।