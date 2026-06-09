एकाे ला रही 2,850 करोड़ रुपये का IPO बिज़नेस Jun 09, 2026

बेंगलुरु की डिजिटल बीमा स्टार्टअप एको सितंबर तक 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है।

कंपनी का लक्ष्य 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) का मूल्यांकन हासिल करना है। वह जल्द ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने दस्तावेज जमा करने वाली है।

अगर, बाजार के हालात ठीक रहे तो कंपनी को मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर तक सूचीबद्ध किया जा सकता है।